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Владельцы "дробей" ВТБ получили возможность продать их через брокеров

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Владельцы дробных акций ВТБ, образовавшихся после обратного сплита, с 15 июля могут продать их через ряд брокеров, сообщила пресс-служба банка.

Возможность реализации дробных акций призвана облегчить инвесторам торговлю акциями банка и расчет дивидендов по ним, отмечает ВТБ.

Акционеры ВТБ на годовом собрании 7 июня одобрили решение увеличить номинал акций с 1 копейки до 50 рублей. Если остаток бумаг в портфеле акционера не кратен 5000, то образуются дробные акции.

Всего у ВТБ 931 тысяча акционеров, дробные акции есть всего лишь на 65,2 тысячи счетов. Активы, сформированные "дробными" акциями, по состоянию на 1 июня оцениваются в 6,5 млн рублей. Сделки с такими акциями возможны только на внебиржевом рынке.

Клиенты ВТБ могут продать дробные акции в приложении "ВТБ Мои инвестиции" и по телефону через трейдеров с 15 июля. Впоследствии ценные бумаги будут консолидированы до целых и проданы в рынок. ВТБ ожидает, что эту процедуру реализуют и другие брокеры. Такая схема связана как с небольшим количеством акционеров - владельцев дробных акций, так и с числом таких ценных бумаг, и позволяет обеспечить быстроту и удобство сделок.

"Московская биржа" 15 июля возобновила торги акциями ВТБ во всех режимах торгов после обратного сплита.

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