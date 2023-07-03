Земли у бывшего автозавода Toyota в Петербурге могут войти в состав особой экономической зоны

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Земельные участки в производственной зоне "Шушары" могут войти в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга.

"В ближайшей перспективе комитет приступит к строительству инфраструктуры еще одной площадки, расположенной в производственной зоне "Шушары", на территории, ограниченной Софийской улицей, Николаевским проездом (...) в Пушкинском районе Санкт-Петербурга для размещения объектов производственного назначения", - говорится в поправках к постановлению правительства Петербурга №495, которые опубликованы на сайте городской администрации для антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

"В целях дальнейшего развития ОЭЗ проводятся мероприятия по увеличению площади за счет присоединения территории (...) в Пушкинском районе города", - уточняется в документе.

По данным из открытых источников, здесь также располагается автозавод Toyota (ООО "Тойота Мотор"), который перешел в госсобственность после ухода японского автоконцерна из страны.

ООО "Шушары-Авто", полностью подконтрольное ФГУП "НАМИ", этой весной приобрело активы петербургского автозавода Toyota (ООО "Тойота Мотор") после того, как японский концерн осенью 2022 года приостановил операции в России. В конце апреля управляющей компанией завода стало АО "Обуховский завод" (входит в "Алмаз-Антей", принадлежащий Росимуществу).

Гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников в мае говорил журналистам, что в развитие автозавода до начала серийного выпуска электрокаров в 2026 году планируется вложить 35-37 млрд рублей. До этого в 2024 году планируется начать площадке производство гражданского тягача БАЗ-S36A11.

Toyota объявила о прекращении производства на петербургском предприятии в сентябре 2022 года, пообещав сохранить в России послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Расходы, связанные с прекращением производства в стране, компания оценивала в 97 млрд иен (более $650 млн). Российский завод Toyota, введенный в 2007 году, выпускал модели Rav-4 и Camry.

В ноябре 2022 года вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявлял о планах присоединения к ОЭЗ третьей площадки "Парнас" в 2023 году.

ОЭЗ технико-внедренческого типа "Санкт-Петербург" начала работу в 2007 году. В качестве резидентов зарегистрировано 73 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках: "Нойдорф" площадью 19 га в поселке Стрельна Петродворцового района и "Новоорловская" площадью 163,3 га в Приморском районе.