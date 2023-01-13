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Toyota завершила увольнение сотрудников российского автозавода

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российский автозавод японского автоконцерна Toyota - ООО "Тойота Мотор" - завершил процедуру увольнения сотрудников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской компании.

Теперь в компании работает 277 человек, из них 76 - на петербургском заводе.

ООО "Тойота Мотор" с 14 ноября начало увольнять сотрудников по соглашению сторон. Глава комитета по труду и занятости Петербурга Дмитрий Чернейко говорил, что основная часть сотрудников будет уволена по соглашению сторон, а не по процедуре сокращения. Как в декабре говорили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, ООО "Тойота Мотор" завершит увольнение сотрудников до конца 2022 года.

В середине ноября комитет по труду и занятости Петербурга отмечал, что на предприятии в простое были 1,937 человек. При этом общее количество сотрудников ООО "Тойота Мотор" на сентябрь 2022 года составляло 2,35 тысячи человек.

Минпромторг в конце сентября сообщил, что ООО полностью прекратит производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Автопроизводитель обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети.

В отчетности по итогам второго финквартала Toyota оценила расходы, связанные с прекращением производства в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу). Главный бухгалтер концерна Масахиро Ямамото уточнял, что соответствующая "сумма убытков, понесенных в первом полугодии, включает расходы на увольнение уходящих сотрудников и расходы в связи с обесценением активов".

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") было зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге мощностью 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

Toyota Петербург Тойота Мотор Дмитрий Чернейко Минпромторг Масахиро Ямамото Япония
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