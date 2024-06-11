Аграрии РФ начинают уборку зерна в условиях сильной засухи, виды на урожай пессимистичные. Обзор

Фото: Иван Высочинский/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Регионы юга – основные производители зерновых культур в РФ, на фоне сильной засухи приступают к уборке зерна на две недели раньше сроков. Уже на старте уборочной кампании многие участники рынка, эксперты и чиновники отмечают, что урожайность будет ниже, чем в прошлом году.

Еще больший вред колосовым могут нанести и ожидающиеся дожди.

На низком старте

Первыми в уборочную кампанию включились Краснодарский край и Ставрополье.

"В этом году в связи с ранним наступлением весны, повышенными температурами в марте-апреле уборочная кампания стартовала на две недели раньше среднемноголетних сроков", - сообщил "Интерфаксу" директор по растениеводству "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева" Савва Шевель.

По его словам, хозяйства дивизиона "Центр" агрохолдинга приступили к уборке озимого ячменя.

Всего на Кубани по данным краевого Минсельхоза, предстоит убрать 2,5 млн га зерновых и зернобобовых культур. Наибольшая площадь отведена под озимую пшеницу – 1,6 млн га. Традиционно жатва стартует с ячменя. Власти отмечают, что в жатве будет задействовано свыше 40 тыс. единиц сельхозтехники, хозяйства обеспечены топливом в полном объеме.

Восточные районы Ставропольского края – Левокумский, Арзгирский, Курский также приступили к уборке зерновых, сообщил министр сельского хозяйства края Сергей Измалков журналистам во вторник. В регионе в этом сезоне предстоит убрать 2,4 млн га зерновых.

Работы стартовали на две недели раньше обычных сроков из-за дефицита почвенной влаги на фоне засухи.

Со Ставропольского дивизиона начинают сбор зерна в агрохолдинге "Степь".

"В этом году начнем уборку раньше привычных для юга России сроков – в середине июня. Первыми сельхозкультурами, с которых начнется уборка будут колосовые – ячмень и озимая пшеница", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор "Степи" Андрей Недужко.

В ближайшие две недели в уборочную кампанию включится и Ростовская область. Площадь сева озимых под урожай 2024 года составляет 2,945 млн га.

"Засушливые погодные условия скажутся на сроках уборки урожая в Ростовской области. Прогнозируется, что уборочная кампания начнется раньше традиционных сроков. По предварительным данным – примерно через 10-14 дней", - сообщили в областном Минсельхозе.

Высохшие планы

Большинство представителей отрасли прогнозирует сокращение урожайности и общего валового сбора зерна.

"В связи с потерями от заморозков и засухой прогнозируется снижение как урожайности, так валового сбора по всей группе зерновых культур в Ростовской области. Поскольку в регионе больше всего посевов озимой пшеницы, то, соответственно, по ней прогнозируется наибольшее снижение", - сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Всего в регионе из-за заморозков погибло 211 тыс. га сельскохозяйственных культур, в основном это озимая пшеница - 180 тыс. га. Частичное повреждение посевов наблюдается на площади около 600 тыс. га. Ущерб, причиненный заморозками в начале мая, оценивается в 3,74 млрд рублей.

С 4 июня в Ростовской области введен режим повышенной готовности из-за почвенной засухи. Минсельхозу региона поручено организовать ежедневный мониторинг развития ситуации, обеспечить сбор и обобщение информации о площади возможной гибели сельскохозяйственных культур и сумме ущерба, а также провести корректировку структуры посевных площадей в случае возможной гибели сельхозкультур.

Как сообщил "Интерфаксу" главный агроном хозяйства ИП Гусейнова в Ростовской области Алексей Лесик, посевам в этом году серьезно навредили и заморозки, и последовавшая за ними засуха. В агрохозяйстве около 30 тыс. га сельхозземель, половина отведена под пшеницу.

"План по урожайности намного меньше, чем в 2023 году. Морозы и засуха привели к частичной гибели пшеницы на нескольких участках. Списали уже около 500 га. Мы понесли много затрат на удобрения и обработку посевов. Но, благодаря тому, что держим черный пар (способ содержания почвы, позволяющий удерживать влагу), как показал анализ, у нас будет хоть какой-то урожай", - прокомментировал Лесик.

Он пояснил, что из-за этого не будет большой натуры зерна, "зерно будет щуплое, то есть ненаполненное, легковесное". Его не рекомендуется использовать для посевов.

"Кроме того, в регионе в ближайшее время прогнозируются дожди. А дожди в начале уборки также могут повлиять на качество зерна – уменьшится и натура, и урожайность", - подчеркнул Лесик.

С агрономом солидарен и владелец агропредприятия "Аксайское" в Волгоградской области Виктор Левкин.

"Дожди не вовремя могут пойти, и качество зерна ухудшится", - сказал "Интерфаксу" Левкин.

Он пояснил, что в этом году из-за засухи в хозяйстве на 10 дней раньше от обычных сроков начнут уборку озимой пшеницы.

"Из-за погодных условий, как минимум в два раза урожай будет меньше прошлогоднего. В прошлом году собрали рекордный урожай - около 46 тыс. тонн. Реальной гибели (сельхозплощадей - ИФ) не было, но все равно развитие не то", - добавил владелец агропредприятия.

"В соседнем Котельниковском районе ситуация хуже – пшеницу на сено косят", - добавил он.

Агрохолдинг "Степь" проводит мониторинг и корректируют планы по валовому сбору зерновых.

"По предварительным оценкам, "Степь" ожидает снижение урожайности на 15%. Давать оценку качеству зерна, которое еще не убрано, считаем преждевременным", - сказал генеральный директор "Степи" Недужко.

По его словам, нивелировать последствия неблагоприятных погодных условий частично удастся за счет пересева погибших посевов. В мае в хозяйствах агрохолдинга провели повторный сев подсолнечника на площади 1,5 тыс. га.

На Ставрополье проблем аграриям добавил и выпавший в июне град. По оценке министерства сельского хозяйства региона, он повредил 9 тыс. га.

"На основе погодных факторов: включая повышенную влажность зимой, град и засуху, сделаны прогнозы о том, что валовый сбор будет на 17-20% ниже того уровня, который должен был быть", - сказал глава регионального Минсельхоза Измалков.

Краснодарские власти рассчитывают собрать не менее 14 млн тонн зерновых, в прошлом году урожай составил 14,5 млн тонн.

Приятное исключение

Пожалуй, единственный крупный регион Южного федерального округа, который серьезно не пострадал из-за погодных аномалий – это Астраханская область.

"Засухи пока нет, весна даже была прохладней обычного. У нас все движется по плану. В Астраханской области началась уборка раннего картофеля и капусты, скоро будет перец. Снижения запланированных показателей не прогнозируется. Всего в этом году планируется собрать 70 тыс. тонн зерновых", - заявили "Интерфаксу" в областном министерстве сельского хозяйства.

В прошлом году урожай составил 68,6 тыс. тонн.

Общая площадь сева зерновых в регионе составляет 23 тыс. га. В филиале ФГБУ "Россельхозцентр" по Астраханской области агентству пояснили, что наибольшие площади среди зерновых культур заняты под рисом.

"Погодные условия не повлияли на рис, рис чувствует себя хорошо. Засуха немного повлияла на другие зерновые. Но в целом, (погода - ИФ) существенно не отразилась на урожае. К уборочной кампании приступим через месяц. По сравнению с прошлым годом сокращения сбора зерновых не будет – прогнозируем на уровне прошлого года", - сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор астраханского сельхозпредприятия ООО "Астколос" Вачаган Хечоян.