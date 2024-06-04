Минсельхоз РФ сохранил прогноз по сбору зерна в 2024 г., несмотря на заморозки

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Экспорт зерновых культур из РФ в новом сельхозсезоне (начнется 1 июля 2024 года) может составить 60 млн тонн. Минсельхоз, несмотря на заморозки, сохраняет прогноз сбора зерна в этом году в 132 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании, которое провел с членами правительства президент Владимир Путин.

"Несмотря на сложности, мы сохраняем свои ожидания по урожаю на этот год на уровне 132 млн тонн и масличных на уровне 28 млн тонн. Этого объема будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка и сохранения значительного экспортного потенциала как по сырью, так и по продуктам переработки", - заявила Лут.

"Отдельно отмечу, что экспорт зерновых в предстоящем сезоне ожидаем на уровне 60 млн тонн", - добавила она.

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