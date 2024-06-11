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Ростовская область ввела режим ЧС из-за продолжительной почвенной засухи

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за продолжительной почвенной засухи, написал губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

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"Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения", - написал Голубев.

По его словам, из-за продолжительной почвенной засухи в Ростовской области погибли и пострадали значительные площади посевов сельхозкультур. Голубев отметил, что из-за майских заморозков и последовавшей за ними длительной засухой аграрии региона могут потерять до 30% урожая.

Как сообщалось, в Ростовской области 4 июня был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием почвенной засухи.

Ростовская область
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