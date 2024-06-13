Broadcom увеличила квартальную выручку на 43%

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, увеличила выручку во втором финансовом квартале на 43%, при этом ее чистая прибыль снизилась в 1,6 раза.

Чистая прибыль компании за квартал, который завершился 5 мая, составила $2,12 млрд против $3,48 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $4,42 с $8,15.

Прибыль без учета разовых факторов составила $10,96 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков ($10,85 на акцию).

Квартальная выручка Broadcom составила $12,49 млрд против $8,7 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $12,06 млрд.

Выручка полупроводникового бизнеса Broadcom в минувшем квартале увеличилась на 6%, до $7,2 млрд, что совпало с ожиданиями рынка. В сегменте инфраструктурного программного обеспечения показатель подскочил в 2,7 раза, до $5,29 млрд (прогноз рынка - $4,6 млрд).

Выручка компании в сфере ИИ-продуктов достигла рекордных $3,1 млрд.

По прогнозу Broadcom, по итогам всего финансового года, который завершится 3 ноября, выручка компании составит $51 млрд (ранее ожидалось $50 млрд). Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составляет $50,58 млрд.

Совет директоров Broadcom одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $5,25 на акцию.

Компания анонсировала сплит акций . Акционеры компании из реестра на 11 июля получат по 9 акций на каждую принадлежащую им бумагу. Сплит будет проведен после закрытия рынка 12 июля.

Бумаги компании подскочили в цене на 14,6% на дополнительных торгах в среду. С начала 2024 года их стоимость выросла на 34%.