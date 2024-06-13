Сбербанк не видит повышенного спроса на валюту со стороны клиентов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Спрос на валюту со стороны клиентов Сбербанка находится на уровне среднедневных значений, повышенного спроса не наблюдается, сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.

"Спрос на валюту в отделениях Сбера находится на уровне стандартных среднедневных значений, то есть невысокий. Повышенного интереса к валюте у наших клиентов не наблюдаем", - заявил банк.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло "Московскую биржу" и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после объявления о санкциях Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.