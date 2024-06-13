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Курс юаня опустился ниже 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно ускорил снижение курса на "Московской бирже", его котировки упали ниже 12 рублей впервые с 29 июня 2023 года.

К 11:01 по Москве юань подешевел на 32,55 копейки, до 11,9 рубля. При этом курс юаня оказался на 33,1 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"Курс CNYRUB вторник закончил у 12,23 рубля/юань. Сегодня на открытии рынка курс в моменте достигал 12,49 рубля/юань, но в дальнейшем он опустился к 12,15 рубля/юань. Из-за санкций биржевые торги долларом и евро больше не осуществляются. Другие валюты EM с утра в основном слабеют. Пока в условиях повышенной волатильности курс CNYRUB может двигаться в широком диапазоне 12,0-12,5 рубля/юань. В дальнейшем риски выраженного падения рубля выглядят ограниченно", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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