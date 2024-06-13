Аналитики назвали ожидаемыми санкции против СПГ-проектов "НОВАТЭКа"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Новые санкции США в отношении проектов "НОВАТЭКа" по сжижению природного газа (СПГ) ожидаемы, а их влияние будет зависеть от уже подсанкционного проекта "Арктик СПГ 2", считают аналитики.

"Несмотря на безусловный негатив, подобное развитие событий предполагалось. Достаточно посмотреть, какое внимание США уделяют блокировке частично завершенного "Арктик СПГ 2". Несмотря на запуск первой технологической линии, завод до сих пор не начал коммерческую эксплуатацию, так как не может получить танкеры-газовозы ледового класса. Поэтому, как мы и полагали, новые санкции несут проблемы, с которыми "НОВАТЭК" уже столкнулся в рамках "Арктик СПГ 2". Впрочем, от того, что наши предположения оказались верны, акциям компании все равно не легче", - написал в обзоре аналитик "БКС Мир Инвестиций" Рональд Смит.

По его словам, запуск всех будущих СПГ-проектов "НОВАТЭКа", вероятно, будет зависеть от того, как компания введет в эксплуатацию "Арктик СПГ 2". "Мы считаем, что "НОВАТЭК", скорее всего, со временем начнет эксплуатацию готовой первой и близкой к завершению второй линий "Арктик СПГ 2". Однако на решение проблем, связанных с получением достаточного количества танкеров (особенно ледового класса) для транспортировки газа из Арктики в свободные ото льда воды, могут уйти годы. Со следующим на очереди проектом "Мурманск СПГ" будет проще - он разработан для строительства в незамерзающем круглый год порту - однако он все равно столкнется со значительными трудностями", - комментирует аналитик БКС.

Аналитики инвестбанка "Синара" также отмечают, что уже после введения в ноябре 2023 года санкций в отношении перевалочных терминалов "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 2" пришло понимание, что в реализации СПГ-проектов "НОВАТЭКу" следует полагаться только на собственные технологии сжижения и уделять больше внимания вопросам логистики, в частности доступности судов класса Arc7 для прохода по Севпормути".

"Новые санкции негативно отразятся, скорее всего, на отношении инвесторов к бумагам "НОВАТЭКа", но отметим, что они не влияют ни на нынешнюю деятельность компании, ни на нашу оценку "НОВАТЭКа" по базовому сценарию, куда перспективные проекты не включались", - подчеркнули в "Синаре".

Аналитик ПСБ Екатерина Крылова полагает, что в отсутствие позитивных сигналов относительно "Арктик СПГ 2" акции "НОВАТЭКа" могут вполне перейти снова к нисходящему движению, которое и так наблюдается с октября прошлого года. "Технически "дном" выступает уровень 800 рублей за акцию. У компании остается нормально работающий "Ямал СПГ", но давление на финрезультаты все равно будет, несмотря на то, что проблемы с флотом для других проектов видятся пока решаемыми", - сказала аналитик.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин согласен, что "НОВАТЭК" столкнулся с реализацией рисков, которые уже были просчитаны и заложены в модели развития. "В связи с этим трудности и перестройка ряда процессов и процедур повлияют только в краткосрочном периоде, среднесрочно и долгосрочно угрозы для реализации проектов нет", - сказал он.

"Сценария серьезного падения стоимости акций я не вижу, возможна волатильность, связанная с общерыночными факторами, но санкции не будут драйвером серьезной просадки. На объемах производства новые обстоятельства отразятся не значительно: это будет связано с небольшой перенастройкой логистики, а также с некритичным смещением проектов "вправо", - считает Касаткин.

Сергей Кауфман, аналитик ФГ "Финам", заметил, что "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3" пока что не имели конкретных планов - "их реализация если и состоится, то в следующем десятилетии". "В связи с этим возможность реализации данных проектов зависит от долгосрочных успехов в импортозамещении и, возможно, нормализации отношений с развитыми странами", - сказал он, полагая, что появление дисконта на российский СПГ является лишь вопросом времени.

По словам аналитика, сейчас в фокусе "НОВАТЭКа" будет проект "Мурманский СПГ", который планируется реализовывать, используя собственные технологии по сжижению, при этом никто, очевидно, не питал иллюзий, что СПГ с проекта можно будет экспортировать куда-либо, кроме дружественных стран.

"В базовом сценарии мы ожидаем, что "Мурманский СПГ" всё же будет реализован на фоне наличия у "НОВАТЭКа" соответствующих технологий и спроса на российский СПГ на рынках АТР. В текущей цене акций "НОВАТЭКа" не учитывается возможность реализации хотя бы одного проекта, кроме первых двух линий "Арктик СПГ 2", - акции оцениваются менее чем в 6 прогнозных прибылей 2024 года. На наш взгляд, это выглядит несправедливым, учитывая достаточно высокую вероятность реализации хотя бы одного из проектов "Мурманский СПГ" или "Обский СПГ". Наша целевая цена по акциям "НОВАТЭКа" составляет 1552 руб.", - сказал Кауфман

12 июня под санкции США попали структуры "НОВАТЭКа": "Мурманск СПГ", Обский газохимический комплекс, "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ Топливо Кашира".

Осенью 2023 года в санкционный список были включены ООО "Арктик СПГ 2", а также ООО "Арктическая перевалка", которое управляет терминалами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке. С лета 2022 года Евросоюз ввел санкции на поставки оборудования для СПГ-заводов в Россию.

Власти США говорят о намерении "заморозить" "Арктик СПГ 2", а также, чтобы в России не реализовался ни один новый энергетический проект.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Первая очередь начала работать в 2024 году. Однако первый груз еще не отправлен.

В декабре 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей СПГ с "Арктик СПГ 2". СМИ писали также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте. TotalEnergies это подтверждала. "НОВАТЭК" владеет долей в 60% в "Арктик СПГ 2".