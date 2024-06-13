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Saudi Aramco заключила первую сделку по покупке СПГ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Саудовская государственная rомпания Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), крупнейший экспортер нефти в мире, заключила необязывающее соглашение о покупке 1,2 млн тонн СПГ в год у американской NextDecade, говорится в пресс-релизе Aramco.

Газ будет поставляться в течение 20 лет с четвертой производственной линии проекта Rio Grande LNG в Техасе. Financial Times называет это первой сделкой Aramco по покупке СПГ.

В настоящее время стороны обсуждают обязывающее соглашение, которое вступит в силу в случае положительного окончательного инвестиционного решения (Final Investment Decision, FID) по четвертой линии Rio Grande.

В мае стало известно, что 20-летнее соглашение о поставках 1,9 млн тонн СПГ в год с этой линии заключила Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC). Также нефтяная госкомпания из ОАЭ приобрела 11,7% в первых трех линиях.

Aramco в 2023 году инвестировала в небольшого производителя СПГ MidOcean Energy и заявляла о намерении вкладывать в сектор и далее.

Saudi Aramco ОАЭ NextDecade MidOcean Energy Саудовская Аравия США
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