Citi по-прежнему прогнозирует цену нефти Brent в $55-60 за баррель в 2025 году

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Citigroup сохраняют прогноз на 2025 год для цены нефти марки Brent в диапазоне $55-60 за баррель.

Также они по-прежнему ожидают, что в ближайшие три месяца нефть будет стоить около $82 за баррель. Это близко к текущим рыночным котировкам, отмечает MarketWatch.

Банк прогнозирует, что мировые запасы нефти сократятся в июле и августе на фоне типичного летнего повышения спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов и сохраняющихся геополитических и погодных рисков.

В четвертом квартале, как ожидают аналитики, нефть будет стоить в среднем $74 за баррель, в первом квартале будущего года - $65 за баррель. Затем цены опустятся до $60 за баррель во втором и третьем кварталах и до $55 за баррель в последнем квартале 2025 года.

Для сорта WTI прогнозируются котировки на $4 ниже.

Эксперты считают медь самым востребованным сырьем в этом и следующем году и рекомендуют инвесторам открывать "длинные" позиции по этому металлу и "короткие" по нефти. Это обусловлено, в том числе, "чрезвычайно оптимистичным" прогнозом на энергопереход в Китае, что является позитивным фактором для рынка меди и негативным для спроса на нефть.

Аналитики Citi полагают, что в следующем году цены на природный газ на Henry Hub могут подняться выше $5 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), в частности, из-за повышения внутреннего спроса в США и повышения экспорта.

Они прогнозируют рост глобальной экономики на 2,5% по итогам 2024 года, что ниже средней оценки Уолл-стрит.