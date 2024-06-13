Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Citi по-прежнему прогнозирует цену нефти Brent в $55-60 за баррель в 2025 году

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Аналитики Citigroup сохраняют прогноз на 2025 год для цены нефти марки Brent в диапазоне $55-60 за баррель.

Также они по-прежнему ожидают, что в ближайшие три месяца нефть будет стоить около $82 за баррель. Это близко к текущим рыночным котировкам, отмечает MarketWatch.

Банк прогнозирует, что мировые запасы нефти сократятся в июле и августе на фоне типичного летнего повышения спроса со стороны нефтеперерабатывающих заводов и сохраняющихся геополитических и погодных рисков.

ЭкономикаМинэнерго США резко понизило прогноз цены Brent в 2024 г. до $84,15 за баррельМинэнерго США резко понизило прогноз цены Brent в 2024 г. до $84,15 за баррельЧитать подробнее

В четвертом квартале, как ожидают аналитики, нефть будет стоить в среднем $74 за баррель, в первом квартале будущего года - $65 за баррель. Затем цены опустятся до $60 за баррель во втором и третьем кварталах и до $55 за баррель в последнем квартале 2025 года.

Для сорта WTI прогнозируются котировки на $4 ниже.

Эксперты считают медь самым востребованным сырьем в этом и следующем году и рекомендуют инвесторам открывать "длинные" позиции по этому металлу и "короткие" по нефти. Это обусловлено, в том числе, "чрезвычайно оптимистичным" прогнозом на энергопереход в Китае, что является позитивным фактором для рынка меди и негативным для спроса на нефть.

Аналитики Citi полагают, что в следующем году цены на природный газ на Henry Hub могут подняться выше $5 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), в частности, из-за повышения внутреннего спроса в США и повышения экспорта.

Они прогнозируют рост глобальной экономики на 2,5% по итогам 2024 года, что ниже средней оценки Уолл-стрит.

Citigroup нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин до конца года продлил запрет на продажу российской нефти по price cap

ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро с 14 июня

ЦБ РФ объявил официальные курсы доллара и евро с 14 июня

В Киргизии банки временно ограничили денежные переводы в Россию и из нее

В Киргизии банки временно ограничили денежные переводы в Россию и из нее

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Великобритания присоединилась к санкциям США против Мосбиржи, НРД и НКЦ

Песков заявил о способности ЦБ РФ обеспечить стабильность на всех рынках

Песков заявил о способности ЦБ РФ обеспечить стабильность на всех рынках
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });