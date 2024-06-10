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На Ставрополье возникли риски дефицита зернохранилищ из-за ухода Louis Dreyfus

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители Ставропольского края, крупного аграрного региона, в преддверии нового сельскохозяйственного сезона столкнулись с проблемой хранения зерна - крупнейшая в регионе "Русская элеваторная компания" ("РусЭлКо", структура Louis Dreyfus, LDC) заявила о необходимости до 30 июня освободить от остатков все элеваторы группы.

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Как сообщил "Интерфаксу" источник на аграрном рынке, элеваторы "РусЭлКо" на Ставрополье - "Ипатовский элеватор", "Благодарненский элеватор", "Новопавловский элеватор", "Дивенский элеватор" и АО "Зерно" прекратили приемку зерна у сельхозпроизводителей.

"В связи с прекращением группой LDC торговой деятельности по экспорту российского зерна и последующим намерением передать бизнес новому российскому собственнику LDC подтверждает, что приемка сельхозпродукции на хранение не будет возможна на всех предприятиях группы в России до момента получения от российских органов власти разрешений, необходимых для завершения процедуры перехода права собственности", - говорится в письме руководства "Ипатовского элеватора" (50,01% в нем принадлежит "РусЭлКо", согласно отчету за 2023 год, оставшиеся 49% - у АО "ОЗК"), направленном в адрес контрагентов. Текст письма имеется в распоряжении "Интерфакса".

Компания также уведомила, что все остатки продукции, находящиеся на хранении в АО "Ипатовский элеватор", должны быть отгружены в срок до 30 июня 2024 года.

"РусЭлКо" объединяет 12 элеваторов, расположенных в Ставропольском крае, Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях. Мощности элеваторов группы рассчитаны на единовременное хранение до 2 млн тонн зерна, сообщил источник.

Согласно отчету "РусЭлКо" за прошлый год, ей принадлежит АО "Дивенский элеватор" (99% акций), "Благодарненский элеватор" (89% акций), "Новопавловский элеватор" (70%), ОАО "Зерно" (78%), расположенные на Ставрополье. Также у "РусЭлКо" 36% акций в АО "Палласовский элеватор" (Волгоградская область), 87% акций АО "Хлебная база Поворино" (Воронежская область) и 80% ООО "Агропорт".

"Интерфакс" направил запросы в компанию "РусЭлКо", ОЗК и руководству Ставропольского края. На момент публикации ответы не поступили.

Компания Louis Dreyfus, один из ведущих мировых трейдеров, в апреле 2023 года заявила о решении прекратить экспорт зерна из России. До этого с такими же заявлениями выступили Cargill и Viterra.

Ставрополье РусЭлКо Louis Dreyfus
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