Патрушев подтвердил повышение базовых цен для расчета экспортных пошлин на зерно

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерно будут повышены на 1000 рублей по каждой зерновой культуре, сообщил на Всероссийском зерновом форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"На этой неделе правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об очередной корректировке расчета пошлин. Базовые экспортные цены, применяемые при расчете, будут увеличены на тысячу рублей по всем видам зерновых", - сказал он.

По его словам, это то решение, которое ждали растениеводы. "По сути, больше денег будет оставаться у тех, кто производит зерно, меньше денег государство будет изымать в бюджет. Мы посчитали, что такое решение в начале нового сезона будет правильным", - заявил Патрушев.

Он отметил, что сейчас цены на мировых рынках постепенно нормализуются. Начали они восстанавливаться и внутри страны. "Сейчас цена на базисе СРТ Новороссийск составляет порядка 18,5 тысячи рублей за тонну. Давайте вспомним, что буквально в марте она была меньше 13 тысяч рублей", - сказал он.

Сейчас базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляет 17 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15 875 рублей. Эти цены действуют с июня 2023 года. До этого они составляли 15 тысяч и 13 875 рублей соответственно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.