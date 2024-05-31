Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Патрушев подтвердил повышение базовых цен для расчета экспортных пошлин на зерно

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерно будут повышены на 1000 рублей по каждой зерновой культуре, сообщил на Всероссийском зерновом форуме вице-премьер Дмитрий Патрушев.

ЭкономикаМинсельхоз собрался поднять до 18 тыс. руб./т базовую цену пшеницы для расчета экспортной пошлиныЧитать подробнее

"На этой неделе правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об очередной корректировке расчета пошлин. Базовые экспортные цены, применяемые при расчете, будут увеличены на тысячу рублей по всем видам зерновых", - сказал он.

По его словам, это то решение, которое ждали растениеводы. "По сути, больше денег будет оставаться у тех, кто производит зерно, меньше денег государство будет изымать в бюджет. Мы посчитали, что такое решение в начале нового сезона будет правильным", - заявил Патрушев.

Он отметил, что сейчас цены на мировых рынках постепенно нормализуются. Начали они восстанавливаться и внутри страны. "Сейчас цена на базисе СРТ Новороссийск составляет порядка 18,5 тысячи рублей за тонну. Давайте вспомним, что буквально в марте она была меньше 13 тысяч рублей", - сказал он.

Сейчас базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляет 17 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15 875 рублей. Эти цены действуют с июня 2023 года. До этого они составляли 15 тысяч и 13 875 рублей соответственно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Дмитрий Патрушев Новороссийск Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Маркировка кормов для животных и ветпрепаратов стартует в РФ с 1 сентября

Маркировка кормов для животных и ветпрепаратов стартует в РФ с 1 сентября

Песков считает суд над Трампом попыткой устранения политических соперников

Путин предложил главе правительства Тульской области пост врио самарского губернатора

Путин предложил главе правительства Тульской области пост врио самарского губернатора

В Кремле ничего не известно о разрешении Киеву бить американским оружием по территории РФ

В Кремле ничего не известно о разрешении Киеву бить американским оружием по территории РФ

Глава "КАМАЗа" отметил подорожание автоэлектроники для концернов в 4 раза

Нападение на Crocus City Hall

Возбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасности

Возбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасности

В Воронеже осужден россиянин, пытавшийся перейти на сторону Украины и убивший таксиста

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

ВТБ начал выдачу ипотеки на покупку земельных участков

Мишустин анонсировал прием в вузы на основе кадрового прогноза

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });