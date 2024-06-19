ИКАР повысил до 82 млн т прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на фоне общего снижения оценок будущего урожая повысил на 0,5 млн тонн, до 82 млн тонн, прогноз сбора пшеницы в этом году.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, это сделано после "региональной реструктуризации" прогноза и по итогам экспедиции, проведенной на юге РФ.

Оценки сбора пшеницы в Краснодарском и Ставропольском краях были повышены. "В результате общий прогноз оказался на 0,5 млн тонн выше прежнего, даже несмотря на снижение оценок по урожаю пшеницы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в центре", - сказал он.

Прогноз ИКАР по сбору зерна в целом пока составляет 129,5 млн тонн. Однако Рылько не исключил, что придется снижать оценки по кукурузе, и нет пока полной ясности с ячменем.