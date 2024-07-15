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В России жилищное строительство в июне выросло на 8,6% г/г

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В июне 2024 года в России объем жилищного строительства составил 9 650,9 тысячи кв. м, что на 8,6% больше, чем в июне 2023 года, сообщил Росстат.

За январь-июнь 2024 года объем жилищного строительства в стране составил 53 429,7 тысячи кв. м (рост на 2,5% к аналогичному периоду 2023 года).

Как сообщалось, объем жилищного строительства в России в мае 2024 года составил 7 147,9 тысячи кв. м (снижение 0,5% в годовом выражении), в апреле - 7 275,3 тысячи кв. м (рост на 2,1%), в марте - 8 726,1 тысячи кв. м, (рост на 1,0%), в феврале - 8 491,2 тысячи кв. м (+2,6%), в январе - 12 136,5 тысячи кв. м (+1,0%).

В целом за 2023 год жилищное строительство, как сообщалось, продемонстрировало рост на 7,5%: по итогам прошлого года были введены рекордные (за все время наблюдения с 1991 года) 110 438,5 тысячи кв. м жилья после 102,7 млн кв. м (предыдущий рекорд) в 2022 году.

Росстат
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