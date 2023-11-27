Путин одобрил передачу активов Caterpillar компании бывших топ-менеджеров Сбера

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской Caterpillar - завода спецтехники в Ленинградской области (ООО "Катерпиллар Тосно") и московской лизинговой "дочки" (ООО "Катерпиллар Файненшл") - российскому инвестору.

Как следует из опубликованного распоряжения президента, покупателем этих активов может выступить ООО "ПСК - Новые решения". Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, была зарегистрирована в Москве в августе 2022 года. Ее совладельцами через ООО "Ромуальд" являются Кирилл Полишкин (99%) и Ян Вейцман (1%).

По данным открытых источников, Полишкин и Вейцман - бывшие топ-менеджеры Сбербанка. В частности, Полишкин был заместителем директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Sberbank CIB, а Вейцман возглавлял управление по работе с клиентами банка в металлургии и горнодобывающей промышленности.

Caterpillar в начале марта 2022 года объявила о приостановке работы завода в городе Тосно Ленинградской области из-за введения санкций и логистических сбоев после начала СВО.

Завод Caterpillar в Тосно работал с 2000 года, производя внедорожные карьерные самосвалы и гидравлические экскаваторы под брендом Cat, а также компоненты для машин и оборудования, которые компания экспортировала на свои европейские заводы. ООО "Катерпиллар Тосно" является правопреемником СП "Невамаш", зарегистрированного в 1994 году, когда американская компания начала выпуск комплектующих для спецтехники совместно с "Кировским заводом".

По данным аналитической системы "СПАРК- Интерфакс", выручка предприятия за 2021 год составила почти 5,9 млрд рублей, в 2022 году - упала до 3,2 млрд рублей. Чистый убыток в прошлом году вырос до 2 млрд рублей с 890 млн рублей по итогам 2021 года.

Оборот ООО "Катерпиллар Файненшл", которое специализируется на лизинге спецтехники, по итогам 2022 года упал до 2 млрд рублей с 10,3 млрд рублей в 2021 году. Чистая прибыль снизилась до 153 млн рублей с 1,5 млрд рублей соответственно.