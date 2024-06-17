"Инвестпалата" не ждет влияния санкций против МосБиржи на обмен заблокированными активами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, не ожидает существенного влияния от санкций против Московской биржи на выкуп нерезидентами иностранных бумаг российских инвесторов, сообщили в пресс-службе брокерской компании.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

"НРД еще до старта сделки по выкупу был под санкциями ЕС. При этом каждый потенциальный покупатель - нерезидент самостоятельно принимает решение об участии в процессе", - отметили в "Инвестиционной палате".

Перемещение иностранных бумаг будет происходить внутри российской депозитарной инфраструктуры и в соответствии с нормативной базой российской юрисдикции, добавили в пресс-службе. "Важно отметить, что покупатели - нерезиденты не взаимодействуют с НРД напрямую как на этапе выкупа, так и в последующем при переводе бумаг в иностранный депозитарий", - подчеркивается в сообщении.

НРД не будет брать комиссии за расчеты в рамках процедуры выкупа иностранных бумаг, отметили в "Инвестиционной палате". "Это должно предоставить иностранным инвесторам дополнительный комфорт с точки зрения соблюдения санкционного регулирования. Роль НРД - техническая и заключается в ведении учета операций. Расчеты денежными средствами при обмене будут происходить вне НРД", - заключили в "Инвестиционной палате".

Ранее "Инвестиционная палата" сформировала в рамках обмена из собранных заявок российских инвесторов 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

Прием заявок нерезидентов проходит с 3 июня по 5 июля. Расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

"Инвестиционная палата" в апреле сообщала, что видит заинтересованность в обмене активами со стороны ряда банков и фондов из США, ЕС и Великобритании, заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ N844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах НРД.