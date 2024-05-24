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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:23

Инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена заблокированными активами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Российские инвесторы в рамках механизма обмена заблокированными активами подали чуть более 1 млн заявок, заявил зампред Банка России Филипп Габуния.

"Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам, было подано чуть более миллиона заявок, сумму мне нужно уточнить", - сказал Габуния на пресс-конференции в пятницу.

"Только после того, когда мы подведем итоги того, насколько успешно этот механизм сработал, мы сможем строить иные планы о расширении его периметра", - добавил он, отвечая на вопрос, прорабатывается ли сейчас включение в механизм обмена бумаг, заблокированных из-за санкций, наложенных на "СПБ биржу".

Брокерская компания "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированных активов, принимала заявки российских инвесторов для участия в этой процедуре с 25 марта по 8 мая.

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