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Минфин РФ может осенью скорректировать оценку инфляции в 2024 году

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин РФ в своих поправках в федеральный бюджет 2024 года ориентируется на текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции в 5,1%, но в случае отклонения фактических темпов инфляции от него готов осенью скорректировать этот параметр, сообщил министр финансов Антон Силуанов в Госдуме.

"Сейчас уровень инфляции находится около 8%, это выше, чем действующий прогноз, но, по оценкам Минэкономразвития, мы видим, что во втором полугодии темпы роста инфляции должны снижаться (...) Если мы увидим, что темпы инфляции будут отличаться от сегодняшнего прогноза, то осенью, когда будем выходить к вам с предложениями по корректировке бюджета, уточнения бюджета, мы можем подкорректировать этот показатель", - сказал он, отвечая на вопрос депутатов, насколько реальны текущие ожидания по темпам инфляции.

"Но сегодня наши прогнозисты говорят, что 5,1% это та оценка, на которую мы сегодня ориентируемся", - отметил Силуанов.

Антон Силуанов Минфин РФ Минэкономразвития РФ
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