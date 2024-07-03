Нефтяники РФ в июне получили из бюджета по топливному демпферу 158,1 млрд руб.

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в июне составили 158,1 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В мае демпферные выплаты составили 201,7 млрд рублей. Всего в январе-июне нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 986,9 млрд рублей.

Бюджет выплачивает демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

При этом Минфин поддерживает топливный демпфер, отмечая, что он продолжает играть положительную роль для внутреннего рынка нефтепродуктов. По словам главы Минфина Антона Силуанова, в отсутствие демпфера и обратного акциза на нефть розничные цены на бензин на внутреннем рынке были бы в текущих условиях на 20 рублей за литр выше.

Между тем, вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что обсуждается изменение расчетов предельных цен в топливном демпфере: Минфин и Минэнерго изучают предложения о разделении расчетов по превышению предельного уровня цен отдельно для бензина и отдельно для дизельного топлива.

Согласно Налоговому кодексу, если оптовые цены на топливо в России слишком сильно растут и в среднем за месяц отклоняются от установленных (58,65 тыс. руб. за тонну по бензину и 55 тыс. руб. по дизтопливу) более чем на 10% и 20% соответственно, демпфер за этот месяц не выплачивается. Подобный прецедент был единожды, в разгар ценового кризиса 2023 года: за сентябрь прошлого года нефтяники не получили из бюджета топливный демпфер, поскольку средние биржевые цены на нефтепродукты в этом месяце оказались гораздо выше отсечки, после которой демпфер обнуляется.

Как сообщалось, общие выплаты по топливному демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн руб., за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.