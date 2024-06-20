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Суд РФ удовлетворил иск "РусХимАльянса" к Сommerzbank по гарантиям за Linde

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к Сommerzbank AG о взыскании гарантии за инжинирингового подрядчика Linde, который свернул работы в России под предлогом санкций.

Как сообщалось, "РусХимАльянс", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. "РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank (суд первой инстанции удовлетворил иск), Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Размер иска к Commerzbank составляет 94 млн евро. Ранее суд наложил на банк обеспечительные меры, арестовав денежные средства в размере суммы иска.

Commerzbank Deutsche Bank Linde РусХимАльянс
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