Суд РФ удовлетворил иск "РусХимАльянса" к UniCredit по гарантиям за Linde

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к UniCredit Bank AG о взыскании гарантии за инжинирингового подрядчика Linde, который свернул работы в России под предлогом санкций.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в арбитражной картотеке.

Как сообщалось, "РусХимАльянс", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. "РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank (суд первой инстанции удовлетворил иск), Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

Размер иска к UniCredit составляет 463 млн евро. Ранее суд наложил на UniCredit обеспечительные меры, арестовав облигации ОФЗ на общую сумму 58 млрд рублей.