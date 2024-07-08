Росимущество утвердило дивиденды "Транснефти" за 2023 г. в 177,2 руб. на акцию

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) утвердило выплату "Транснефтью" по итогам 2023 года дивидендов в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,2 руб. на одну акцию, сообщила компания.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров ПАО "Транснефть", то есть на 18 июля 2024 года.

Также утверждено вознаграждение пяти членам совета директоров в размере 10,8-13,8 млн руб. каждому. Аудиторской организацией ПАО "Транснефть" на 2024 год назначено АО "Кэпт". Помимо этого, одобрено участие компании в Союзе организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество".

Уставный капитал "Транснефти" составляет 724 934 300 акций, из них обыкновенных - 569 446 800 штук, привилегированных - 155 487 500 штук. Все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы".

По итогам 2022 года дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции "Транснефти" составили 16 665,2 рублей на бумагу. Недавно было завершено дробление акций в 100 раз. Таким образом, дивиденды компании в 2023 году будут на 6,3% выше, чем в 2022 году.

"Транснефть" уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2023 год выросла на 22,2% - до 296,5 млрд рублей. Директива правительства предполагает, что по итогам 2023 года "Транснефть" направит на дивиденды 43% чистой прибыли по МСФО.