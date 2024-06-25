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ВС РФ отменил решения судов о взыскании в пользу РФ акций электрозавода "Исеть"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ во вторник отменил судебные акты нижестоящих инстанций по делу об изъятии в доход РФ по иску Генпрокуратуры акций ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (завод "Исеть", Свердловская область), доля в котором принадлежала бизнесмену Малику Гайсину, сообщил "Интерфаксу" адвокат Гайсина Антон Демченко.

"Верховный суд РФ впервые отменил судебные акты нижестоящих судов об изъятии активов в пользу государства по иску Генпрокуратуры РФ", - отметил Демченко.

Он добавил, что дело было передано в ВС РФ по жалобе адвокатов, они настаивали на "истечении срока исковой давности и неприменимости в деле ст. 169 и ст. 235 ГК РФ" ("Недействительность сделки" и "Основания прекращения права собственности").

Ленинский суд Екатеринбурга в марте 2023 года удовлетворил исковое заявление заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства акций завода "Исеть", ответчиком выступили несколько компаний и Гайсин. Апелляционная инстанция подтвердила решение суда первой инстанции. На лицевой счет РФ в лице Росимущества было зачислено 55,32% уставного капитала общества.

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В мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче ГК "Ростех" в качестве имущественного взноса 65 тыс. 591 обыкновенной и 28 612 привилегированных акций ОАО, находящихся в федеральной собственности (55,32% уставного капитала). Росимущество должно реализовать мероприятия по передачи в десятимесячный срок.

По данным отчета завода "Исеть" за 2023 год, АО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" владело 10,16% уставного капитала предприятия, АО "РТ-Проектные технологии" - 24,78%, Российская Федерация - 55,32%.

Уральский завод электрических соединителей "Исеть", согласно его сайту, выпускает электрические и оптические соединители для компаний в сфере приборостроения, авиации, судостроения, железнодорожного и автомобильного транспорта, вычислительной техники, космической и атомной промышленности. Всего завод отправляет около 1 млн изделий ежегодно примерно 1,5 тыс. заказчиков. Имеет полный цикл производства.

Верховный суд РФ Исеть
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