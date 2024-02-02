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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Суд удовлетворил иск к бывшему владельцу электрозавода "Исеть" на 690 млн рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры к бизнесмену, экс-депутату Госдумы и бывшему основному собственнику ОАО "Уральский завод электрических соединений "Исеть" Малику Гайсину о возмещении убытков предприятию, снизив сумму требований до 690 млн рублей.

Об этом "Интерфаксу" сообщила представитель ответчика Мария Лисиченкова. По ее словам, Генпрокуратура требовала взыскать с предпринимателя около 715 млн рублей.

Как сообщалось, изначально в иске фигурировала сумма в 620 млн рублей, истец несколько раз корректировал ее.

Генрокуратура считает, что предприятие понесло убытки из-за отказа Гайсина модернизировать производство, а также реконструировать очистные сооружения на заводе. Кроме того, истец потребовал взыскать с Гайсина проценты и штрафы за предоставленный в 2017 году кредит ООО "Уралтрейдконсалтинг", который ООО не вернуло в срок. По мнению прокуратуры, завод "Исеть" под руководством Гайсина также упустил выгоду из-за ненадлежащего выполнения гособоронзаказа.

В марте 2023 года Ленинский суд Екатеринбурга по иску замгенпрокурора Игоря Ткачева обратил в доход государства акции завода "Исеть". Ответчиками в деле были несколько компаний и Гайсин. Апелляционная инстанция подтвердила решение суда первой инстанции.

В августе этот же районный суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций ОАО "Уралбиофарм" и банка "Вятич", стоимость этих активов превысила 3 млрд рублей.

Уральский завод электрических соединителей "Исеть", согласно данным на его сайте, выпускает электрические и оптические соединители для компаний в сфере приборостроения, авиации, судостроения, железнодорожного и автомобильного транспорта, вычислительной техники, космической и атомной промышленности. Всего завод производит около 1 млн изделий ежегодно для 1,5 тыс. предприятий. Имеет полный цикл производства.

Генпрокуратура Екатеринбург Ленинский суд Исеть Малик Гайсин
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