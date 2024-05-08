Государство передаст акции свердловского электрозавода "Исеть" Ростеху

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Государство передаст госкорпорации "Ростех" в качестве имущественного взноса акции ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (завод "Исеть", Свердловская область), доля в котором принадлежала бизнесмену Малику Гайсину, но была изъята в доход государства по иску Генпрокуратуры, говорится в постановлении президента Владимира Путина.

"Принять предложение правительства РФ о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности 65 591 тыс. обыкновенных именных акции и 28,612 тыс. привилегированных акций типа "А" ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что эти акции составляют 55,32% уставного капитала компании.

Документ подписан 7 мая, акции должны быть переданы в течение 12 месяцев. Основные виды деятельности завода будут сохранены. Уточняется также, что дополнительные выпуски акций, которые будут зарегистрированы до завершения мероприятий по передачи доли в компании, также получит "Ростех".

Уставный капитал ОАО составляет 85 141 рубль и состоит из 127 712 обыкновенных и 42,57 тысячи привилегированных акций типа "А" стоимостью 0,5 рубля каждая.

Как сказано в отчете компании за 2023 год АО "Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" владеет 10,16% уставного капитала "Исети", АО "РТ-Проектные технологии" - 24,78%, Российская Федерация - 55,32%.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в марте 2023 года удовлетворил исковое заявление замгенпрокурора Игоря Ткачева об обращении в доход государства акций завода "Исеть", ответчиком выступили несколько компаний и Гайсин. Апелляция инстанция подтвердила решение первой инстанции. На лицевой счет РФ в лице Росимущества было зачислено 55,32% уставного капитала общества.

Уральский завод электрических соединителей "Исеть", согласно его сайту, выпускает электрические и оптические соединители для компаний в сфере приборостроения, авиации, судостроения, железнодорожного и автомобильного транспорта, вычислительной техники, космической и атомной промышленности. Всего завод выпускает около 1 млн изделий ежегодно для 1,5 тыс. предприятий. Имеет полный цикл производства.