Суд вновь удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии завода "Исеть" в пользу РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга на заседании во вторник при повторном рассмотрении снова удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ акций ОАО "Уральский завод электрических соединителей "Исеть" (завод "Исеть", Свердловская область), которые ранее принадлежали бизнесмену, экс-депутату Госдумы РФ Малику Гайсину, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Исковые требования (...) удовлетворить", - сказала судья.

Сторона защиты заявила порядка десяти ходатайств, большинство из которых были отклонены.

Так, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты о переносе заседания из-за отсутствия по состоянию здоровья Гайсина на заседании.

В ходе прения сторон представитель Генпрокуратуры отмечал, что в Конституции РФ есть запрет для депутатов заниматься предпринимательской деятельностью. Представители защиты отмечали, что Гайсин, когда был депутатом, владел акциями, но предпринимательской деятельностью не занимался.

Адвокат Гайсина Сергей Савосько сообщил журналистам, что планируется обжаловать данное решение.

Как сообщалось, ранее представители Генпрокуратуры заявляли, что Гайсин владел долей и осуществлял управление предприятием, занимая пост депутата Госдумы с 1996 по 2000 год. Сторона обвинения настаивала, что он осуществлял незаконные сделки по приобретению акций завода через подконтрольные компании. Генпрокуратура также утверждала, что Гайсин осуществлял вывод средств предприятия, а также не занимался развитием производства.

Также сообщалось, что Ленинский райсуд Екатеринбурга в марте 2023 года удовлетворил исковое заявление заместителя генпрокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства 55,32% акций завода "Исеть". Ответчиками выступали несколько компаний и Гайсин. Суды апелляционной и кассационной инстанций поддержали решение.

В августе 2023 года Ленинский райсуд также удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну акций АО "Уралбиофарм" и банка "Вятич".

В мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче ГК "Ростех" в качестве имущественного взноса акций "Исети", обращенных в федеральную собственность. Согласно списку аффилированных лиц ОАО, госкорпорация стала владельцем доли с 23 мая 2024 года.

В июне Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов. Суд первой инстанции исходил из того, что Гайсин, который занимал пост депутата Госдумы с 1996 по 2000 год, не имел права осуществлять предпринимательскую деятельность. ВС РФ определил, что до 1999 года не существовало запрета на участие депутатов в органах управления юридических лиц, а до 2008 года - запрета на владение ценными бумагами. Также он посчитал, что размер исковых требований прокурором не мотивирован, а доказательств незаконного получения доходов Гайсиным в период 1996-2000 годов не предоставлено.

Кроме того, ВС счел необоснованным вывод об отсутствии действия срока давности в деле.

Уральский завод электрических соединителей "Исеть", согласно его сайту, выпускает электрические и оптические соединители для компаний в сфере приборостроения, авиации, судостроения, железнодорожного и автомобильного транспорта, вычислительной техники, космической и атомной промышленности. Всего завод отправляет около 1 млн изделий ежегодно в адрес примерно 1,5 тыс. заказчиков. Осуществляет полный цикл производства.