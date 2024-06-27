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Ценовой диапазон IPO "ВсеИнструменты.ру" составит 200-210 руб./акция

Это соответствует капитализации 100-105 млрд

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.Ру" ("ВсеИнструменты.ру") установило ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 200-210 рублей за акцию, сообщила компания.

Это соответствует капитализации компании от 100 млрд до 105 млрд рублей.

В сообщении онлайн-ритейлера товаров для дома, стройки и ремонта указано, что по итогам IPO free float составит около 12%. Эти акции в рамках сделки предложит мажоритарный акционер эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели "ВсеИнструменты.ру". По результатам размещения крупнейший акционер эмитента сохранит контролирующую долю в уставном капитале ПАО.

Ранее "ВИ.ру" сообщала, что помимо вторичного компонента в сделке может быть и первичный – компания зарегистрировала допэмиссию в размере до 16,7% от потенциально увеличенного уставного капитала. В сообщении о ценовом диапазоне акции новой эмиссии не упомянуты.

Книга заявок в рамках IPO будет формироваться с 27 июня по 4 июля. Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов - физлиц, а также для российских институциональных инвесторов.

Ожидается, что торги акциями "ВИ.Ру" начнутся 5 июля на Мосбирже (тикер – VSEH).

В рамках IPO компания берет на себя стандартное обязательство lock-up сроком на 180 дней. Кроме того, будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

ПАО "ВИ.Ру" ВсеИнструменты.ру
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