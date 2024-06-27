МТС банк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров МТС банка приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Чистая прибыль за 2023 год в размере 12,3 млрд рублей останется в распоряжении банка в составе нераспределенной прибыли.

МТС банк в конце апреля провел IPO, в ходе которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.

Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO.

МТС банк, согласно новой дивидендной политике, планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли по МСФО. Первые выплаты банк планирует произвести по итогам 2024 года, сообщил ранее глава финансового блока МТС-банка Дмитрий Серебренников.

Банк по итогам первого квартала 2024 года занимал 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".