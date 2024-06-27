Поиск

МТС банк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров МТС банка приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Чистая прибыль за 2023 год в размере 12,3 млрд рублей останется в распоряжении банка в составе нераспределенной прибыли.

МТС банк в конце апреля провел IPO, в ходе которого привлек в капитал 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.

Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO.

МТС банк, согласно новой дивидендной политике, планирует направлять на дивиденды от 25% до 50% прибыли по МСФО. Первые выплаты банк планирует произвести по итогам 2024 года, сообщил ранее глава финансового блока МТС-банка Дмитрий Серебренников.

Банк по итогам первого квартала 2024 года занимал 25-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

МТС банк МТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне

Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Рубль в среду укрепился в паре с юанем при подготовке к единому дню уплаты налогов

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Росстат отметил снижение цен производителей на бензин в мае впервые с начала года

Снижение цен на яйца с 18 по 24 июня замедлилось до 1,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });