МТС банк за пять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 43%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - МТС банк за пять месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 43% год к году, до 6,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистые процентные доходы за пять месяцев 2024 года выросли на 17,7%, до 17 млрд руб., прежде всего за счет увеличения кредитного портфеля, отмечает банк.

Чистая процентная маржа составила 8,8% против 10,1% годом ранее. Чистые комиссионные доходы выросли до 10,9 млрд руб., на 63,1% год к году, за счет развития сервисов ежедневного банкинга и роста продаж страховых продуктов.

"Мы - финтех-компания, уверенно наращиваем некредитный бизнес. Чистые комиссионные доходы выросли на 63% год к году, что позволило увеличить чистую прибыль на 43% на фоне высоких процентных ставок в экономике", - сказал председатель правления МТС-банка Илья Филатов, слова которого приводит пресс-служба.

Операционные доходы до создания резервов достигли 31,1 млрд руб., что на 33,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Рост наблюдался в первую очередь за счет увеличения комиссионных и процентных доходов, отмечает банк.

Стоимость риска за пять месяцев составила 7,8%, снизившись по сравнению с 8,9% за три месяца 2024 года и 8,3% по результатам пяти месяцев 2023 года, благодаря развитой системе скоринга.

Розничный кредитный портфель, составляющий 89% портфеля кредитов банка, на 31 мая 2024 года вырос на 9,5% с начала года, до 371,5 млрд руб., в основном за счет роста портфеля кредитов наличными и кредитных карт.

Средства физлиц на 31 мая выросли на 11,9% с начала года, до 222,3 млрд руб. Общий объем средств клиентов увеличился на 7,5%, до 356,8 млрд руб., за счет увеличения транзакционной активности клиентов и роста депозитов.

Капитал МТС банка на 31 мая 2024 года без учета бессрочных облигаций вырос на 23,3% с начала года, до 87,9 млрд руб., в результате проведения первичного размещения акций (IPO) в апреле 2024 года, а также благодаря увеличению нераспределенной чистой прибыли.

МТС банк в конце апреля провел IPO, в ходе которого привлек в капитал 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарий банка, ПАО "МТС", не продавал принадлежащие ему акции, сохранив контролирующую долю в капитале по итогам IPO.