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Цены на нефть продолжают повышаться, Brent - около $85,7 за баррель

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США.

"Быки" получили поддержку от геополитической напряженности и надежд на восстановление спроса благодаря летнему сезону вождения", - отмечает рыночный аналитик FXTM Лукман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

Котировки сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 по московскому времени увеличились на $0,4 (на 0,5%) - до $85,66 за баррель. Днем ранее их цена выросла на $0,79 (на 0,9%), достигнув $85,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) с утра подорожали на $0,47 (на 0,6%) - до $82,21. В четверг стоимость этих контрактов повысилась на $0,84 (на 1%) и составила на закрытие сессии $81,74 за баррель.

Цены на нефть могут завершить "в плюсе" третью неделю подряд, отмечает Trading Economics.

В июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.

Brent WTI США
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