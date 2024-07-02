Brent подорожала до $86,8 за баррель

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти утром во вторник после того, как накануне обновили максимумы с конца апреля.

К 8:10 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,23%) - до $86,8 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,6 (1,9%), достигнув максимальных с 30 апреля $86,6 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,12 (0,14%) - до $83,5 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,84 (2,3%), до $83,38 за баррель, что стало наивысшей ценой с 26 апреля.

Трейдеры "спешат нарастить позиции до широко ожидающегося дефицита во втором полугодии", заявил MarketWatch управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

"Слухи о слабом спросе давили на цены, но от летней жары эти опасения испарились, - сказал он. - Автомобильные поездки и грузоперевозки, бронирования авиабилетов - все это демонстрирует хорошую динамику, причем не только в США, но и во всем мире".

Также росту котировок накануне способствовали опасения расширения конфликта на Ближнем Востоке.

Израиль примет меры для того, чтобы остановить удары ливанского движения "Хезболла", если этого не сделает сам Бейрут, заявил 1 июля министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.