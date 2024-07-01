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Австралия в прошлом финансовом году снизила экспорт сырья на 10,5%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Австралия за финансовый год, который завершился 30 июня, снизила экспорт сырья на 10,5% - до 417 млрд австралийских долларов ($278 млрд) по сравнению с рекордным показателем в 466 млрд долларов годом ранее, по предварительным оценкам правительства. Об этом сообщает MarketWatch.

Ожидается, что в начавшемся финансовом году экспорт составит около 380 млрд долларов, то есть уменьшится почти на 9%. Это обусловлено снижением цен на железную руду и уголь, которые являются основными экспортными товарами. Также негативное влияние оказывает укрепление австралийского доллара к американскому.

Министр ресурсов Австралии Мадлен Кинг заявила, что падение экспорта отражает нормализацию цен на такие товары, как уголь, которые резко подорожали в последние годы. Прогноз дальнейшего снижения экспорта подчеркивает необходимость расширять в стране производство полезных ископаемых, которые используются в технологиях с низким уровнем выбросов загрязняющих веществ, включая медь, алюминий, никель и литий, сказала она.

Австралия Мадлен Кинг
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