Австралийский суд отклонил иск "Русала" к Rio Tinto о доступе к сырью с QAL

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Федеральный суд Австралии отклонил иск "Русала" к Rio Tinto Group о законности ограничения поставок сырья с предприятия Queensland Alumina (QAL), в котором российской компании принадлежит 20%, сообщает агентство Bloomberg.

Австралийская "дочка" "Русала" Alumina and Bauxite Co. обратилась в суд в 2022 году, ссылаясь на нарушение договорных обязательств со стороны QAL, которая принадлежит Rio Tinto. После того, как правительство Австралии весной 2022 года ввело санкции против России, Rio Tinto взяла 20%-ю долю в QAL под свой контроль.

Судья Федерального суда, рассматривавший дело, пришел к выводу, что санкции страны против России являются достаточным основанием для объявления форс-мажора по контрактам с "Русалом".

Rio и Queensland Alumina планируют продолжать свою деятельность с учетом того, что "Русал" лишен возможности получать поставки глинозема и бокситов "до тех пор, пока действуют санкции", сообщил агентству представитель горнодобывающей компании.

Австралия в марте 2022 года ввела запрет на экспорт в Россию глинозема и бокситов в рамках санкций против Москвы. Австралийское правительство заявило, что на долю Австралии приходится почти 20% поставляемого в Россию глинозема, и прекращение экспорта ключевых компонентов для производства алюминия ограничит выпуск в РФ металла, имеющего, в том числе, важную роль для оборонной промышленности.

Тогда же "Русал" лишился доступа к Николаевскому глиноземному заводу. На Австралию и Николаевский глиноземный завод в совокупности приходилось около 40% его потребления глинозема. "Русал" стал закупать недостающий глинозем (около 1,4 млн тонн в год) в Китае, Казахстане и Индии. Стремясь обеспечить потребности в сырье и снизить себестоимость, "Русал" в середине 2023 года анонсировал строительство нового глиноземного комбината в Ленинградской области, мощность первой очереди которого, как планируется, составит до 2,4 млн тонн в год. На этот завод "Русал" планирует ввозить бокситы со своих предприятий в Гвинее.

Также "Русал" договорился о приобретении 30% китайского производителя глинозема – компании Hebei Wenfeng New Materials Co. (HWNM). За эту долю "Русал" заплатит от $267 млн до $349,2 млн. Доля "Русала" в производстве HWNM примерно совпадает с оценкой объемов глинозема, которые "Русал" приобретает на рынке, то есть покупка пакета в китайском предприятии может полностью закрыть потребности российской компании.