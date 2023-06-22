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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Fitch пересмотрело прогноз цен на цветные металлы, желруду, золото и уголь

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

В том числе был снижен прогноз цен на медь, алюминий, цинк и энергетический уголь на 2023 год.

При этом ожидания для стоимости желруды в этом году были повышены из-за сильного спроса со стороны сталелитейной отрасли Китая на фоне сокращения экспорта из Бразилии в начале года, отмечается в сообщении Fitch.

Улучшение прогноза для цен на золото на 2023 год отражает более значительное, чем ожидалось, их повышение с начала текущего года.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

Сырье: 2023г 2023г 2024г 2024г 2025г 2025г 2026г 2026г долгосроч. прогноз
- старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый
никель 22000 22000 19000 19000 17000 17000 15000 15000 15000 15000
медь 8800 8600 8000 8000 8000 8000 7000 7500 7000 7000
цинк 3000 2700 2500 2500 2200 2200 2100 2100 2100 2100
алюминий 2500 2400 2500 2500 2500 2500 2000 2200 2000 2000
железная руда, Китай 100 105 85 85 75 75 70 70 70 70
золото, $ за унцию 1700 1800 1600 1600 1600 1600 1300 1500 1300 1400
коксующийся уголь 220 220 150 150 150 150 140 140 140 140
энергетический уголь, Австралия 190 165 90 95 83 85 63 75 63 70
энергетический уголь, Китай 139 125 100 100 93 93 78 83 78 78
Fitch алюминий медь уголь
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