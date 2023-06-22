Fitch пересмотрело прогноз цен на цветные металлы, желруду, золото и уголь
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
В том числе был снижен прогноз цен на медь, алюминий, цинк и энергетический уголь на 2023 год.
При этом ожидания для стоимости желруды в этом году были повышены из-за сильного спроса со стороны сталелитейной отрасли Китая на фоне сокращения экспорта из Бразилии в начале года, отмечается в сообщении Fitch.
Улучшение прогноза для цен на золото на 2023 год отражает более значительное, чем ожидалось, их повышение с начала текущего года.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|Сырье:
|2023г
|2023г
|2024г
|2024г
|2025г
|2025г
|2026г
|2026г
|долгосроч.
|прогноз
|-
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|никель
|22000
|22000
|19000
|19000
|17000
|17000
|15000
|15000
|15000
|15000
|медь
|8800
|8600
|8000
|8000
|8000
|8000
|7000
|7500
|7000
|7000
|цинк
|3000
|2700
|2500
|2500
|2200
|2200
|2100
|2100
|2100
|2100
|алюминий
|2500
|2400
|2500
|2500
|2500
|2500
|2000
|2200
|2000
|2000
|железная руда, Китай
|100
|105
|85
|85
|75
|75
|70
|70
|70
|70
|золото, $ за унцию
|1700
|1800
|1600
|1600
|1600
|1600
|1300
|1500
|1300
|1400
|коксующийся уголь
|220
|220
|150
|150
|150
|150
|140
|140
|140
|140
|энергетический уголь, Австралия
|190
|165
|90
|95
|83
|85
|63
|75
|63
|70
|энергетический уголь, Китай
|139
|125
|100
|100
|93
|93
|78
|83
|78
|78