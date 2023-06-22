Fitch пересмотрело прогноз цен на цветные металлы, желруду, золото и уголь

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

В том числе был снижен прогноз цен на медь, алюминий, цинк и энергетический уголь на 2023 год.

При этом ожидания для стоимости желруды в этом году были повышены из-за сильного спроса со стороны сталелитейной отрасли Китая на фоне сокращения экспорта из Бразилии в начале года, отмечается в сообщении Fitch.

Улучшение прогноза для цен на золото на 2023 год отражает более значительное, чем ожидалось, их повышение с начала текущего года.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):