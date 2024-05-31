Инвестор Акман хочет в 2025 году вывести на биржу свой хедж-фонд Pershing Square

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Инвестор-миллиардер Билл Акман планирует в следующем году вывести на биржу свой хедж-фонд Pershing Square Capital Management, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Перед этим он продаст часть Pershing Square в рамках сделки с оценкой всего фонда на уровне $10,5 млрд. Закрытие этой сделки ожидается на этой неделе.

Если Pershing Square выйдет на биржу, это будет первым крупным IPO для хедж-фондов за много лет.

На конец апреля размер активов под управлением Pershing Square достигал $16,3 млрд.

Акман основал этот фонд в 2004 году, а в январе 2024 года он вернулся в число 20 лучших по результатам хедж-фондов мира.