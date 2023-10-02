Инвестор-миллиардер Акман готов рассмотреть возможность сделки с соцсетью X

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Возглавляющий американский хедж-фонд Pershing Square Capital миллиардер Билл Акман готов рассмотреть возможность проведения сделки с сервисом микроблогов X (бывший Twitter), пишет The Wall Street Journal.

На вопрос газеты о том, готов ли он рассмотреть такую возможность, Акман ответил: "Непременно". Вместе с тем он не имеет представления о том, заинтересована ли в сделке X, и еще не определил, возможна ли она. В компании X никак не прокомментировали ситуацию изданию.

Pershing Square в минувшую пятницу после примерно двух лет ожидания получил одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США на создание инвесткомпании Pershing Square SPARC Holdings с целью инвестиций в частную компанию и трансформации ее в публичную.

"Если у вас есть крупная частная компания, которая относится к компаниям роста и хочет стать публичной без рисков и издержек, связанных с классическим IPO, и привлечь Pershing Square в качестве якорного акционера, пожалуйста, звоните мне. Обещаем быстро ответить "да" или "нет", - написал Акман в X после получения одобрения SEC.

Форма новой структуры представляет собой разновидность SPAC - специализированной компании по слияниям и поглощениям - с предоставлением инвесторам прав на покупку долей после определения цели слияния или поглощения (R в новой аббревиатуре означает rights - англ. права). SPAC-компании привлекают средства инвесторов до определения цели.

Pershing Square SPARC Holdings рассчитывает привлечь для сделки не менее $1,5 млрд, включая от $250 млн до $3,5 млрд от Pershing Square, говорится в проспекте новой компании на сайте SEC.

При этом владельцы прав, в число которых войдут розничные и институциональные инвесторы, вложат не менее $1,22 млрд. Цена прав устанавливается в рамках переговоров по сделке и не имеет верхнего предела, поэтому сторонние инвестиции могут быть гораздо выше, отмечает WSJ.

После объявления сделки у владельцев прав будут 20 рабочих дней, чтобы воспользоваться ими или продать их.

Вероятность сделки с X невелика, полагает газета. Илон Маск в прошлом году купил ее за $44 млрд и заявлял, что может сделать ее публичной через несколько лет. При этом в результате той транзакции долг компании вырос на $13 млрд, что вряд ли повысит ее привлекательность в глазах публичных инвесторов, указывает WSJ.

Фонд Акмана тогда инвестировал незначительную сумму в X.