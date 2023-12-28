"Мосгорломбард" проводит IPO по нижней границе диапазона 2,5-2,55 руб./акция

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "МГКЛ", материнская компания группы "Мосгорломбард", установило цену размещения допэмиссии на уровне 2,5 руб./акция, говорится в его сообщении.

Это нижняя граница ранее установленного ценового коридора IPO (2,5-2,55 руб./акция).

В результате IPO рыночная капитализация компании составила 3,17 млрд рублей.

Привлеченные за счет допэмиссии средства составили около 303 млн руб., сообщает "МГКЛ". Исходя из объявленной цены, это соответствует размещению 121,2 млн новых акций, тогда как при первом раунде сбора заявок инвесторам предлагалось "предположительно" до 322,58 млн акций (общий объем допвыпуска - до 329,16 млн акций). Ожидается, что торги начнутся 28 декабря на "Мосбирже" под тикером MGKL. Агентом по размещению выступает ИФК "Солид".

Free float по итогам IPO составит 14,6%.

"В рамках размещения мы реализовали не весь планируемый объем, что дает нам возможность при необходимости в дальнейшем использовать публичный рынок капитала, а инвесторам - присмотреться, лучше разобраться в специфике, увидеть наши достижения, подробнее ознакомиться с нашей стратегией развития", - сказал генеральный директор "МГКЛ" Алексей Лазутин, слова которого приводит пресс-служба.

ПАО "МГКЛ" объявило о начале сбора заявок в рамках первичного размещения 7 декабря, ценовой диапазон был установлен в размере 3,1-3,5 руб. за обыкновенную акцию. Он соответствовал капитализации в диапазоне 3,5-4 млрд руб. при условии конвертации "префов". Изначально заявки планировалось собрать до 13 декабря, затем крайний срок был сдвинут на 21 декабря, а основные акционеры пролонгировали обязательство lock-up, которое берут на себя в рамках сделки. Однако спрос оказался недостаточным, сообщал глава компании. В связи с этим 21 декабря "МГКЛ" перезапустило формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке - 2,5-2,55 руб./акция, что соответствовало капитализации в диапазоне 2,87-2,92 млрд руб. Новый период сбора заявок продлился по 27 декабря. Заявки, поданные с 7 по 20 декабря, были аннулированы, говорилось в сообщении "Московской биржи".

Уставный капитал ПАО "МГКЛ" сейчас состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. и 27 тыс. 430 привилегированных акций номиналом 100 руб. Доля "префов" в уставном капитале - 23,91%, обыкновенных акций - 76,09%. Предполагается, что после размещения произойдет дробление привилегированных акций, в результате чего их стоимость станет равна стоимости обыкновенных акций. После дробления "префы" могут быть конвертированы в обыкновенные, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий. В таком случае в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций, размещенных посредством конвертации в них "префов", уставный капитал будет состоять из 1 млрд 147,2 млн обыкновенных акций (без учета размещаемых в ходе IPO).

Принявшие участие инвесторы получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно купить по цене IPO до 20% от количества акций, приобретенных ими в рамках IPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта, акции по оферте будут продаваться из бумаг, принадлежащих основных акционерам, дополнительная эмиссия для этого не предполагается.

Группа "Мосгорломбард" занимается предоставлением краткосрочных займов под залог имущества, например, ювелирных изделий и техники, а также перепродажей этих товаров через ресейл-платформы и розничную сеть в Москве и Московской области, которая в настоящее время состоит из 109 объектов. Кроме этого, компания занимается оптовой скупкой и переработкой лома драгоценных металлов для поставки чистого золота в банки (в форме инвестиционных слитков). Привлеченные за счет допэмиссии средства "МГКЛ" планирует направить на развитие компании, в том числе на цифровизацию и расширение розничной сети в Московском регионе.

Чистая прибыль группы по итогам 9 месяцев 2023 года составила 55,8 млн рублей против убытка 17,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года. EBIТDA составила 406 млн рублей, что на 60% больше показателя сопоставимого периода.

ПАО "МГКЛ" с начала 2023 года увеличило кредитный портфель до 1,16 млрд руб., что в 1,7 раза больше результата за 2022 год (683 млн руб.). Количество выданных займов по данным на 22 декабря выросло на 28% год к году и составило 287,4 тыс. шт. Количество клиентов выросло на 37% - до 90,1 тыс. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась за год с 50% до 16%.

Согласно дивидендной политике, "МГКЛ" планирует выплатить до 25% от чистой прибыли по итогам 2023 года. По результатам 2024 и следующих годов на дивиденды планируется направлять от 25% до 50% от чистой прибыли.

По данным МГКЛ, на конец сентября 2023 года ее основными акционерами являются Игорь Романов (20,42%), Анна Попова (14,85%), гендиректор Алексей Лазутин (13,08%), Регина Свёнтковская (13%) и Елена Жирных (13%), миноритариям принадлежит 25,6%.