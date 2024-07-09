Сбербанк в июне ускорил ипотечное кредитование до 2,9%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в июне ускорил темпы роста ипотечного кредитования: за месяц портфель жилищных ссуд вырос на 2,9% против 1,6% в мае, сказано в отчетности банка.

С начала года объем ипотечных кредитов банка увеличился на 5,9% и превысил 10,7 трлн рублей. В июне банк выдал 415 млрд рублей ипотечных кредитов, что в 1,5 раза больше, чем месяцем ранее.

"Портфель жилищных кредитов вырос почти на 3% в июне, что связано с ожидаемым завершением ряда государственных льготных программ", - заявил через пресс-службу глава банка Герман Греф.

Портфель потребительских кредитов увеличился на 1,1% за месяц против 1,5% в мае. С начала года объем портфеля вырос на 6,4% - до 4,1 трлн рублей, а выдачи за месяц составили 277 млрд рублей.

Портфель кредитных карт прибавил 2,7% за месяц (рост на 4,1% в мае) и 21,7% с начала года, а объем портфеля превысил 1,9 трлн рублей.