"Соллерс" увеличил продажи в РФ в I полугодии на 41,2%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" на внутреннем рынке за 6 месяцев 2024 года - включая модельный ряд УАЗ и новый модельный ряд Sollers (без учета остатков ранее выпускаемого группой Ford Transit) - выросли на 41,2%, до 22 236 штук, следует из опубликованных компанией данных.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы, с начала года было реализовано 16 572 автомобиля УАЗ, что превысило результат аналогичного периода прошлого года на 23,3%. В частности, моделей УАЗ СГР продано 6,68 тыс. шт. (+24,2%), Патриот - 4 936 (+20,4%), Профи - 2 481 (+18,4%), Пикап - 2 187 шт. (+39,4%), Хантер - 288 шт. (-2,7%).

Автомобилей бренда Sollers, которые выпускаются в РФ на базе технологий китайского JAC, - включая легкие коммерческие (LCV) модели Atlant и Argo, а также выпускаемый на Дальнем Востоке пикап Sollers ST6, - за 6 месяцев, согласно опубликованному во вторник сообщению компании, было продано 5 691 шт. - почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее. В частности, реализовано 3 555 коммерческих фургонов Sollers Atlant, 943 небольших грузовика Sollers Argo и 1 193 пикапа ST6.

Как сообщил ранее во вторник Минпромторг, рынок легковых автомобилей и LCV в РФ за 6 месяцев вырос на 72,5%, до 774 514 шт. В частности, легковых автомобилей было продано 713 902 шт. (+75,8%), легких коммерческих - 60 612 (+41,2%).

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся производством автомобилей бренда Sollers с использованием технологий китайского JAC: ООО "Соллерс Карго" (г. Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО "Соллерс Алабуга" (г. Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО "Автомобильный индустриальные технологии" (г. Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6). Среди активов группы также - ульяновское ООО "Соллерс Комтранс" (бывшее СП с Isuzu, пока не перезапущено), промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, он продал контрольный пакет компании "Альтер Инвест", которой владеют топ-менеджеры группы.