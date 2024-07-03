Поправки о смягчении критерия для отнесения компании к ЭЗО прошли I чтение

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который снижает ровно до 50% уровень косвенного контроля со стороны российских бенефициаров над отечественными компаниями для признания их экономически значимыми организациями (ЭЗО).

Законопроект № 464156-8 был внесен в парламент в октябре 2023 группой депутатов, среди которых глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов и его заместители - Юрий Тен и Владимир Самокиш. Изначально они предлагали разрешить сделки по переходу российских бенефициаров на прямое владение ЭЗО без ряда обязательных корпоративных процедур, но еще до рассмотрения проекта в первом чтении скорректировали его текст.

В обновленной редакции законопроекта сказано, что отнести компанию к ЭЗО можно будет, если уровень прямого или косвенного участия в ней российских бенефициаров через иностранные холдинговые компании (ИХК) составляет "не менее" 50%. Сейчас требование строже - через ИХК российские бенефициары должны контролировать отечественную компанию "более чем" на 50%.

Кроме того, законопроект предусматривает, что к ЭЗО могут быть отнесены компании, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, если их выручка за последний завершенный отчетный год превышает 10 млрд рублей.

Сейчас у организации, которая претендует на статус ЭЗО по уровню выручки или стоимости активов, эти параметры должны быть выше пороговых значений в 75 млрд рублей и 150 млрд рублей соответственно. При этом сама организация или ее "дочка" должны соответствовать и другим условиям: являться, в частности, градообразующим предприятием или субъектом критической информационной инфраструктуры, внедрять технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг, оказывать услуги в сфере информационных технологий или связи, являться системно-значимым банком и т.д.

Статус ЭЗО, установленный законом 470-ФЗ, позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Сейчас в правительственном перечне ЭЗО девять организаций.