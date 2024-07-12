Индия второй месяц подряд сокращает ввоз российских алмазов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Импорт алмазов из России в Индию в мае снизился на 13% в годовом исчислении и составил 352 тысячи карат, сообщило Министерство торговли и промышленности Индии. Этот объем оценивался в $43 млн, что на 51% ниже год к году.

В апреле 2024 года Индия ввезла 440 тысяч карат, что на 57% ниже данных годичной давности.

До этого динамика был иной: в марте импорт был в 2,3 раза больше (728 тысяч карат), в феврале - на 85% выше г/г (1,81 млн карат), а в январе - на 14% выше (400 тысяч карат).

С 1 марта 2024 года вступил в силу второй этап санкций стран G7 в отношении российских драгоценных камней. После введения с 1 января прямого запрета на импорт алмазов и бриллиантов непосредственно из России, с 1 марта он распространился на бриллианты от 1 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах. Это наиболее чувствительная мера из санкционного пакета стран "семерки", на которые приходится 70% мирового розничного рынка бриллиантов. Крупнейшим огранщиком в мире является Индия, где производится 9/10 всех бриллиантов в мире, преимущество мелких, сырьем для которых традиционно были российские камни.