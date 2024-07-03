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Греф не ждет, что в 2024 году прибыль российских банков превысит результат 2023 года

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский банковский сектор в 2024 году вряд ли покажет результат лучше, чем в 2023 году, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он сказал об этом журналистам в кулуарах финансового конгресса Банка России.

"Я не готов делать предсказания ни по прибыли Сбера, ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят о том, что у них в этом году прибыль будет ниже, чем в прошлом году. Я не такой большой оптимист в части превышения результатов прошлого года. Посмотрим", - сообщил он.

Сам Сбербанк не раз заявлял, что рассчитывает получить прибыль в 2024 году больше, чем в 2023 году (1,509 трлн рублей по МСФО).

ЦБ в июне повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн рублей до 3,1-3,6 трлн рублей. В 2023 году банки заработали 3,3 трлн рублей прибыли.

Герман Греф Сбербанк Банк России
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