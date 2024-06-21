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Сбербанк рассчитывает на увеличение прибыли в 2024 году

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк рассчитывает в 2024 году получить больше прибыли, чем в 2023 году, за счет роста кредитования и внедрения технологий, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Для банков это непростой год с точки зрения регулятивного давления. Мы растем не так быстро, конечно же, как в прошлом году, но, тем не менее, рост продолжается. Две вещи, которые, я надеюсь, в этом году позволят нам закончить год с очень хорошими результатами, лучше, чем в прошлом году", - сказал Греф.

Первое - это применение технологий, отметил он. Банк до конца 2024 года планирует завершить переход на собственную платформу и начать активно, уже в промышленном масштабе применять новые модели генеративного искусственного интеллекта.

"Второе - это, конечно, рост нашего кредитного портфеля", - добавил глава Сбербанка.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) в 2023 году составила 1 трлн 480,8 млрд рублей против 295,8 млрд рублей прибыли в 2022 году.

Сбербанк Герман Греф
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