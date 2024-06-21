Сбербанк рассчитывает на рост прибыли и позитивный тренд в дивидендах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прогнозы Сбербанка позволяют рассчитывать на рост прибыли, что позитивно скажется и на дивидендных выплатах, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках годового собрания акционеров.

"Наши финансовые результаты, а также наш прогноз по рентабельности капитала (на 2024 год - ИФ) в размере 22% и выше позволяют рассчитывать на рост прибыли, а значит, и на позитивный тренд в дивидендах", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможном росте дивидендных выплат в абсолютном выражении.

Он отметил, что Сбербанк готов к росту налоговой нагрузки из-за принимаемых сейчас изменений, не ждет их существенного влияния на достаточность капитала.

"Что касается влияния налоговых изменений, то, конечно, они внесут свои коррективы, и налоговая нагрузка на компании вырастет, но мы к этому готовы. В 2023 году мы заплатили в бюджет более 900 млрд рублей, это и налоги, и дивиденды. В этом году цифра, очевидно, будет больше. В то же время нужно подождать итоговую редакцию закона", - заявил глава Сбербанка.

Банк рассчитывает, что федеральный инвестиционный налоговый вычет будет распространен и на финансовой сектор. "Для банков большое значение сегодня имеют инвестиции в создание центров обработки данных, развитие ИТ-систем, создание продуктов, которые мы предлагаем рынку взамен ИТ-решений ушедших иностранных вендоров. Важно распространить вычет на инвестиции в развитие искусственного интеллекта, робототехнику и других высокотехнологичных направлений. Посмотрим, в каком виде будет принята итоговая редакция закона. С точки зрения достаточности капитала не думаю, что влияние окажется существенным", - подчеркнул Греф.

Сбербанк сейчас демонстрирует темпы роста прибыли и бизнеса выше ожиданий и плана, добавил он.

"За пять месяцев этого года мы уже заработали 628,4 млрд рублей (рост 6,7%) при рентабельности капитала на уровне 22,5%. Это отличный результат и рост год к году. На старте года мы отмечали некоторое замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер ЦБ и высокого уровня процентных ставок в экономике, но в целом по году сейчас идем лучше наших ожиданий, лучше плана по прибыли и по темпам роста бизнеса", - заявил глава Сбербанка.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

По итогам 2023 года набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 33,3 рубля на акцию, что является рекордным значением для банка. В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 750 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли банка за прошлый год. Годовое собрание акционеров Сбербанка, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2023 год, проходит в пятницу.

Сбербанк сейчас проводит работу по заблокированным активам, ждет ответ от регулятора.

"На данный момент мы ведем диалог с Центральным банком и в скором времени ожидаем получить от него ответ. Объем и эффект от реализации данной инициативы мы сможем раскрыть, как только регулятором будет согласован перечень активов и обязательств к выделению. После получения согласования нам предстоит пройти ряд внутренних процедур и получить одобрение членов набсовета и наших акционеров", - сказал Греф.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.