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Аналитик Goldman ждет пяти повышений ставок ФРС из-за трамповских пошлин на импорт

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Предложенное экс-президентом США Дональдом Трампом введение 10%-ных пошлин на весь импорт в страну приведет к пяти дополнительным повышениям процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), полагает главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус. Как сообщает MarketWatch, он заявил об этом на конференции ЕЦБ в Синтре.

Если другие страны примут ответные меры аналогичного масштаба, используют доходы от пошлин для снижения налогов и эта торговая война повысит неопределенность торговой политики до пиковых уровней времен первого президентского срока Трампа, инфляция в США вырастет на 1,1 процентного пункта (п.п.), в еврозоне - на 0,1 п.п., заявил Хациус.

Негативное влияние на ВВП в Соединенных Штатах составит 0,5 п.п., в еврозоне - 1 п.п.

"Такая асимметрия отражает тот факт, что в еврозоне инвестиции больше пострадают от неопределенности торговой политики, чем в США", - отметил экономист.

Из-за существенного инфляционного эффекта процентные ставки в Соединенных Штатах вырастут на 130 базисных пунктов (б.п.), тогда как удар по экономическому росту еврозоны приведет к их снижению ЕЦБ на 40 б.п., подсчитал он на основе "правила Тейлора" - предложенного в начале 1990-х годов принципа, гласящего, что при повышении инфляции на 1 п.п. номинальная процентная ставка должна быть увеличена более чем на 1 п.п.

При этом ФРС не всегда корректирует ставки на традиционные 25 б.п.

Goldman Sachs США ФРС Ян Хациус Дональд Трамп
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