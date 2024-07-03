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Меньше четверти американцев считают, что Байден сможет управлять США еще один срок

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Более половины американцев считают, что нынешний президент США Джо Байден не способен отслужить в должности главы государства второй срок, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой YouGov по заказу Yahoo News. Их публикует в среду The Hill.

Результаты опроса показывают, что такого мнения придерживаются 60% респондентов, 24% опрошенных считают, что Байден сможет продолжить управлять страной в случае победы на выборах, 16% воздержались от ответа.

Мнение респондентов по поводу экс-президента США Дональда Трампа, который выступает конкурентом Байдена, разделилось почти поровну, однако тех, кто считает его кандидатуру неподходящей для руководства страной в последующие четыре года, оказалось больше - 46%, в то время как 43% считают, что Трамп сможет выполнять все функции президента. Воздержались от ответа 11% опрошенных.

Опрос проводился менее чем через неделю (28 июня - 1 июля) после первых дебатов Байдена и Трампа. Из 1 754 респондентов 56% сказали, что смотрели их, а 44% - нет.

После слабого выступления Байдена на дебатах в стане демократов начали звучать призывы к тому, чтобы он вышел из предвыборной гонки.

The Hill отмечает, что до этого демократы неофициально, в приватных разговорах выражали обеспокоенность участием президента США в предвыборной гонке после его неудачного выступления на первых дебатах с Трампом.

Данные опроса, проведенного социологической службой Ipsos, указывают, что в случае, если в Демократической партии все же примут решение о выдвижении другого кандидата на выборы 2024 года, то самой подходящей кандидатурой, по мнению опрошенных, может стать супруга экс-президента США Мишель Обама.

Джо Байден США Демократическая партия Дональд Трамп
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