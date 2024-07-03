Обама обеспокоен перспективами Байдена на выборах

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Барак Обама считает, что нынешнему главе Белого дома Джо Байдену будет еще сложнее добиться переизбрания после недавних неудачных дебатов. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам источников, такое мнение Обама выразил в частных беседах со своими соратниками. При этом, по их информации, Обама после дебатов позвонил Байдену, чтобы поддержать его.

Издание отмечает, что бывший президент США еще до дебатов выражал обеспокоенность ходом президентской гонки. "Он неоднократно предупреждал Байдена в последние несколько месяцев о том, как сложно ему будет добиться переизбрания", - говорится в сообщении.

После дебатов Обама также разместил в соцсетях сообщения с поддержкой Байдена.

"Плохие дебаты случаются. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Но предстоящие выборы - это выбор между тем, кто борется за обычный народ всю свою жизнь и тем, кто думает только о себе", - написал Обама.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Опросы показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению американских СМИ, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

При этом лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что не считает, что Байден должен покинуть предвыборную гонку.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.