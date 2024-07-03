Греф высказался в поддержку фронтального сворачивания льготной ипотеки

Из-за задержки с этим, по его оценке, на рынке сложился "колоссальный перекос"

Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сворачивание льготных программ не приведет к драматическим изменениям, хотя стабилизация рынка после выхода из них и займет некоторое время, заявил на финансовом конгрессе Банка России президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф и высказался в поддержку этого процесса.

"Я не думаю, что будут какие-то такие очень драматические последствия, но последствия будут, - сказал он. - Я поддерживаю сворачивание ипотечных программ, фронтальное сворачивание ипотечных программ".

Чем дольше действуют льготные программы, тем сложнее из них выходить, подчеркнул Греф.

"С выходом из этой программы мы затянули, в результате на рынке сложился колоссальный перекос, - отметил он. - Сейчас, я думаю, мы пару лет поболеем на рынке ипотеки с тем, чтобы привести рынок в нормальное равновесное состояние".

По его мнению, доступность жилья и дальше будет ухудшаться, девелоперам будет тяжело и банкам будет непросто: "Но в это равновесное состояние привести экономический организм крайне необходимо".

Льготная ипотечная программа была принята во время пандемии в 2020 году, но с выходом из нее затянули, подчеркнул Греф.

В результате за это время доступность недвижимости снизилась примерно на 10%, исторически разошлись цены на рынке первичного и вторичного жилья. "В этом смысле мы конечному потребителю гораздо лучше не сделали", - заявил Греф, отметив, что на этом смогли заработать только девелоперы.

"Любые такого рода программы, как любые программы стимулирования нашего организма. Если ты выпил что-то такое и после этого пробежал стометровку, после этого желательно прекращать этот прием, иначе потом это все очень дорого обойдется. И на этот забег в общем стимулирование достаточно дорогое, а уж если ты в течение двух лет принимаешь стимулирующие препараты, то потом тебе придется уже выходить с помощью специалистов из этой всей истории. К ипотеке все это абсолютно применимо", - заявил глава Сбербанка.